Corona in Ludwigslust-Parchim : Ab Mittwoch wieder Testpflicht in Innenbereichen und bei Festen

Der Landkreis wurde den vierten Tag in Folge mit Gelb bewertet, nun gilt die 3G-Regel.

Parchim | Kurz nachdem die Corona-Tests kostenpflichtig geworden sind, steigt auch in Ludwigslust-Parchim die Sieben-Tage-Inzidenz auf 52,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Weil dieser Wert am Dienstag schon den vierten Tag in Folge über 50 Prozent liegt und das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) Ludwigslust-Parchim au...

