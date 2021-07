Tanzen in Spornitz : Ab Sonnabend wieder Party in der Event Arena

In der Großraumdisko bei Parchim kann jetzt wieder gefeiert werden. Testmöglichkeit gibt es direkt neben dem Eingang.

Spornitz | Seit vergangenem Oktober war es still und dunkel auf den 3000 Quadratmetern der Event Arena in Spornitz. Doch Sonnabend-Nacht werden hier wieder die Bässe wummern und junge Menschen ausgelassen unter der Diskokugel feiern. Die legendäre Großraumdiskothek in der Nähe von Parchim macht wieder auf. „Wir freuen uns riesig, dass wir wieder für euch öffnen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.