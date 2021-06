Neue Arztpraxis in Mestlin : Zum Landarzt werden lange Wege für Patienten überflüssig

Seit dem 1. Juni hat die Gemeinde Mestlin wieder eine Arztpraxis im Dorf. Dr. med. Heli Laube bietet ab sofort - neben Dobbertin - auch in Mestlin Sprechstunden an.

Mestlin | Nun ist es doch noch wahr geworden: Die Arztpraxis in der Gemeinde Mestlin hat seit heute wieder geöffnet. Dr. med. Heli Laube, die in Dobbertin eine Praxis betreibt, ist nun auch in Mestlin aktiv. Jeden Dienstag von 8 bis 10 Uhr hat sie ein Ohr für ihre Patienten, die keine Anmeldung haben. Von 10 bis 12 Uhr werden die Patienten behandelt, die vorab ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.