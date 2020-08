Parchim : Abc-Schützen haben ersten Schulmonat prima gemeistert

24 Erstklässler der Paulo-Freire-Schule erkundeten ihr neues Lernumfeld

Avatar_prignitzer von Christiane Großmann

31. August 2020, 18:30 Uhr

Parchim | Kinder, wie die Zeit vergeht: Vor genau einem Monat feierten auch diese 24 Jungen und Mädchen ihre Einschulung. Sie verbringen die ersten Jahre ihrer Schullaufbahn an der evangelischen Grundschule mit Orientierungsstufe „Paulo Freire“ in Parchim. Inzwischen haben sich die Kinder prima in ihren jeweiligen Grundschulgruppen eingelebt. Dabei zur Seite steht jedem Abc-Schützen ein älteres Kind als Pate. Gemeinsam mit den Paten erkundeten die Erstklässler auch ihr Schulhaus. Dabei machten sie sich zum Beispiel mit dem Hausmeister und der Schulsekretärin bekannt. An der Paulo-Freire-Schule lernen 164 Kinder, davon 49 in der Orientierungsstufe der Klassen 5 und 6.

