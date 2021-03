Verdi Nord zum Internationalen Frauentag : „Altersarmut ist weiblich“

Überall Bumen am 8. März: Was Frauen wirklich brauchen, ist eine bessere Bezahlung vor allem im Gesundheits- und Pflegebereich, sagt Verdisprecher Steffen Kühhirt

Parchim/Lübz | Schon in der DDR war der 8. März vor allem der Tag, an dem Frauen mit Blumen gedankt wurde. Den Rest des Jahres sollen sie bitte nicht mit dem Thema Gleichberechtigung nerven. Daran hat sich heute wenig geändert. Doch gerade die Corona-Krise hat gezeigt, dass es in manchen Lebensbereichen mit der Ungleichbehandlung einfach nicht mehr weitergehen kann....

