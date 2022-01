Kirchengemeinde Slate : Am Sonnenberg bei Parchim sind die Pfadfinder los

In Slate trifft sich einmal in der Woche eine aufgeweckte Kinderschar. Hier ist ein Pfadfinderstamm im Aufbau. Das erste Zeltlager ist im Juli geplant.

Slate | Als Amadeus Manthey erstmals zum Pfadfindertreff in Slate einlud, konnte er sich schon ausrechnen, dass er es in Zukunft mit einer ziemlich aufgeweckten Truppe zu tun haben wird. Denn ein Großteil seiner munteren Schäfchen, die in der Gruppe mitmachen wollten, kennt er bereits aus der Arbeit in der Kirchengemeinde. Der 32-Jährige ist seit zwölf Mon...

