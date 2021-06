Nach langer Corona-Zwangspause : Parchims Nachwuchsangler sind heiß auf den ersten Trainingstag

Nach der langen Zwangspause findet am Sonnabend die erste Veranstaltung für Kinder und Jugendliche statt. Der Verein gewann auch in der Coronazeit neue Mitglieder. Das beliebtes Angelcamp wird auf 2022 verschoben.

Parchim | Am unteren Voigtsdorfer Teich sieht es aus wie geleckt. Erst am Sonnabend fand hier wieder ein Arbeitseinsatz statt. Auch die „Innenausstattung“ der in diesem Frühjahr neu gebauten Schutzhütte für Spaziergänger und Radwanderer konnte vollendet werden: Die Bänke sind fertig. In Ordnung gehalten wird das Areal an der beliebten Spazierstrecke im Wocke...

