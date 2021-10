Gastronomie in Parchim : Ausverkauf bei Micha Alsdorf-Müller im Café Melange

Schnäppchenjäger können in dem Szenelokal in Parchim heute noch allerlei Kleidung, Geschirr und andere Reliquien aus 20 Jahren ergattern.

Parchim | Nachdem Micha Alsdorf-Müller am Donnerstag die letzten Mittagessen serviert hat, findet nun heute der große Ausverkauf im Café Melange statt. Alles was sich so in 20 Jahren im Theatercafé angesammelt hat, kann nun für wenig Geld erworben werden. Sei es Geschirr, Kleidung oder auch Möbel. Was anschließend aus dem Lokal wird, ist bisher unklar. ...

