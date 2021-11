Parchim : Trotz Corona soll Bauernmarkt stattfinden

Da die Veranstaltung am 7. Dezember als Wochenmarkt eingestuft ist, gelten zumindest nach derzeitigem Stand keine Maskenpflicht oder 3G-Regel.

Parchim | Dieses Mal soll Corona keinen Strich durch die Rechnung machen: Am 7. Dezember soll in Parchim wieder der traditionelle Bauernmarkt stattfinden. Bereits zum zwölften Mal bieten Firmen aus der Region ihre Waren und Dienstleistungen aus der Landwirtschaftsbranche an. Es werde immer schwerer für die Stadt, Anbieter für den Markt zu gewinnen, erklärt Resi...

