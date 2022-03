Veranstaltung Gründonnerstag : Bauernmarkt kehrt nach Corona-Pause nach Parchim zurück

Gründonnerstag gibt es nach zwei Jahren Pause endlich wieder den traditionellen Bauernmarkt in Parchim. Neben vielen regionalen Produkten können sich die Besucher auf ein buntes Programm freuen.

Parchim | Der traditionelle Bauernmarkt auf dem Parchimer Schuhmarkt soll in diesem Jahr wieder am Gründonnerstag stattfinden. Das kündigt Heike Kasten, Geschäftsführerin des Kreisbauernverbandes Parchim, mit. „Wir stecken schon mitten in den Vorbereitungen und planen zurzeit mit zwölf Verkaufsständen“, erzählt sie. Neben einem breiten Angebot regionaler ...

