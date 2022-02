Kein Anschluss in Primank : Baumfällarbeiter zerschneiden Telefonleitung am Ortseingang

Durch Baumfällarbeiten wurde vergangene Woche aus Versehen die Telefonleitung in Primank gekappt. Noch immer wurde die Leitung nicht repariert und die Anwohner können nicht telefonieren. Die Telekom verspricht Abhilfe.

Primank | Es ist ruhig in Primank. Zu ruhig. Seit Tagen stehen nämlich die Festnetztelefone im Spornitzer Ortsteil still. Nichts geht mehr. Kein Freizeichen ertönt in der Leitung und kein Klingeln. Die Ursache liegt darin, dass am vergangenen Mittwoch die oberirdisch verlaufende Leitung gekappt wurde. Am Ortseingang, aus Richtung Parchim kommend, fanden Baum...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.