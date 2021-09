Tier in Plau am See verschwunden : Besitzer geben Hoffnung auf weggelaufenen Esel Benjamin nicht auf

Seit gut sechs Wochen ist Esel Benjamin nun schon von einer Koppel in Plau am See verschwunden. Die Besitzer hoffen aber noch immer, das blinde und taube Tier zu finden, und hoffen auf Mithilfe aus der Bevölkerung.

Plau am See | Nur eine Nacht lang war der Strom am Zaun der Koppel in Plau am See ausgestellt. Doch diesen kurzen Moment nutzte Esel Benjamin, um von der Koppel von Familie Schaft zu entfliehen. Auch nach sechs Wochen fehlt von dem rund 30 Jahre alten Tier jede Spur. „Ich suche ihn jeden Tag zwei Stunden lang“, erzählt Eva Schafft. Nach der Arbeit fährt sie die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.