Ornithologie in Parchim : Bestand seltener und bedrohter Vogelarten wächst wieder

Ornithologen aus Parchim und Umgebung konnten bei ihrem jüngsten Treffen gute Nachrichten verkünden: So haben unter anderem Seeadler wieder mehrere Horste im Altkreis.

Parchim | Der Bestand an seltenen Vogelarten stabilisiert sich. Er wächst in Mecklenburg-Vorpommern wieder und so auch in der Parchimer Region. Darüber informierten Vogelkundler in ihrer jüngsten Herbsttagung im Club am Südring in Parchim. Rund 30 Ornithologen begrüßte Udo Steinhäuser, der Vorsitzende der Regionalgruppe Ornithologie-Vogelschutz Parchim. Die ...

