Stadthalle Parchim : Hamburger Abend mit Lesung über Jan Fedder und Akkordeonmusik

Publikumsliebling, Hamburger Jung, als Kommissar Matthies das Herz im "Großstadtrevier". Am 3. April gibt es in der Parchimer Stadthalle einen Abend für Jan Fedder und anschließend Akkordeonmusik in der Lounge.

Parchim | „Ich habe alles gelebt und erlebt. Ich habe all meine Sehnsüchte gestillt und ich vermisse nichts. Denn was bleibt von einem Menschen? Seine Knochen. Und seine Geschichten.“ Ein typischer Spruch, wie man ihn von dem unvergessenen Hamburger Volkshauspieler Jan Fedder (1955 - 2019) kennt. Er trug das Herz auf der Zunge Direkt, gerade, ehrlich, kei...

