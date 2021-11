Halloween am Plauer See : Besucher verbringen Horrorabend im Bärenwald Müritz

Zombies, Hexen und andere Kreaturen der Dunkelheit warteten am Sonntag auf die Gäste des Bärenwalds. Mit vielen Aktionen erschreckten sie die Gäste, brachten sie aber auch zum Lachen.

Stuer | Mit einer kleinen Laterne in der Hand wagt sich der achtjährige Pierre als Erster in das Reich des Horrors. Noch hat er keine Angst, aber er weiß auch noch nicht, welche Gefahren auf ihn lauern. Denn hinter dem Tor, durch welches er und seine Gefährten gleich gehen werden, spukt es. Wo normalerweise die Bären friedlich in ihren Gehegen le...

