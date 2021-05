Bombentschärfung in Parchim : Entschärfer geben schon am Mittag Entwarnung

Die Entschärfung eines Blindgängers in Parchim verlief am Sonntag wie am Schnürchen.

Parchim | Der große Rums blieb am Sonntag in Parchim aus: Die Spezialisten vom Munitionsbergungsdienst brauchten nicht zum großen Besteck zu greifen, um in der Regimentsvorstadt einen etwa 65 Kilogramm schweren Blindgänger unschädlich zu machen. 76 Jahre lag er begraben in der Parchimer Erde. Wie bei jedem Einsatz sind die Entschärfer auf alle Eventualitäten...

