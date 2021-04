Bombenentschärfung in Parchim : Fast 300 Einwohner müssen ihre Wohnungen verlassen

Sonntag wird in Parchim eine Fliegerbombe entschärft. Dazu müssen Menschen evakuiert und Straßen gesperrt werden.

Parchim | Fast 300 Parchimer müssen am Sonntag bis 10 Uhr evakuiert sein, weil in der Nähe ihrer Wohnungen eine 65 Kilogramm schwere Fliegerbombe entschärft wird. Der Sperrkreis wurde in einem Radius von 300 Metern um den Bombenfund in der Regimentsvorstadt gezogen. Laut Allgemeinverfügung der Stadt können Betroffene bis spätestens 18 Uhr wieder in ihre eige...

