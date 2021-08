Urlaubsregion Parchim : Müritz-Elde-Wasserstraße ist bei Bootstouristen beliebt

Oft sind im Sommer alle Anlegeplätze in der Parchimer Marina mit Booten besetzt. Von weit her reisen die Menschen an, um Ruhe zu finden

Parchim | Rentner Achim genehmigt sich erst einmal einen großen Schluck Bier. Gerade noch hat er sein Boot „My Dream“ fest am Anlegeplatz vertäut, nun will er „Feierabend“ machen, wie er sagt. Zusammen mit seiner Frau Barbara ist er gerade 40 Kilometer die Elde aufwärts gefahren, nun sind sie um kurz vor sechs Uhr abends in die Marina in Parchim eingelaufen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.