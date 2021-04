Restaurator nach Brandschaden in Mestliner Kirche : „Den Ruß kann man nicht einfach wegwischen“

Eine vorsätzliche Brandstiftung im Februar in der Mestliner Kirche hat größeren Schaden angerichtet als angenommen.

Mestlin | Bestandsaufnahme nach einem Brandanschlag: In dieser Woche war Restaurator André Streich aus Putlitz in der Mestliner Kirche. Seine Aufgabe bestand darin, eine Begutachtung des Brandschadens vom Februar vorzunehmen. Zur Erinnerung: Ende Februar hatten bislang Unbekannte in der Kirche an einer jahrhundertealten Bank Feuer gelegt. Nur durch einen Zuf...

