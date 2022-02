Schnelles Internet : Breitbandausbau in Parchim läuft auf Hochtouren

Der Ausbau von schnellem Internet in den Ortsteilen geht derzeit rasant voran. Bald bekommt auch das Gewerbegebiet im Möderitzer Weg einen schnellen Anschluss.

Parchim | Der im Frühling 2021 gestartete Ausbau der Versorgung mit schnellem Internet in den Parchimer Ortsteilen schreitet voran. Derzeit werden zum Beispiel im Parchimer Ortsteil Kiekindemark Tiefbauarbeiten in der Straße „Zum Fuchsberg“ durchgeführt. In der Lübower Straße sind die Maßnahmen mittlerweile weitestgehend beendet. Wie die Stadt Parchim mittei...

