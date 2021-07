Essen in Parchim : Claudia Pirnke übernimmt die Kantine im neuen Solitär

Die Inhaberin der bekannten Rösterei Fuchs in Schwerin suchte eine neue Herausforderung und hat große Pläne für ihre „Speiseanstalt“ in der Kreisstadt.

Parchim | Vor 150 Jahren nahmen die Offiziere des preußischen Dragonerregiments Nr. 18 in der Parchimer Regimentsvorstadt ihr stärkendes Mahl in einer „Speiseanstalt“ ein. Nun wird es bald wieder in der Kreisstadt möglich sein, Mahlzeiten in einer Speiseanstalt zu sich zu nehmen. Denn so wird die neue Kantine nach dem Ende der Umbauarbeiten im Solitär heißen un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.