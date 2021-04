Ostern in Parchim : Lenny trifft den Osterhasen in der Südstadt

Für Kinder gab es Sonntag vor dem Club am Südring eine kleine Süßigkeit.

Parchim | Autofahrer drückten auf die Hupe, große und kleine Mitfahrer winkten fröhlich: Obwohl der Osterhase am Sonntagmorgen schon eine Riesentour hinter sich hatte, damit alle Nester pünktlich gefüllt sind, legte er noch eine einstündige Sonderschicht vor dem Parchimer „Club am Südring“ ein. Für alle Kinder, die in dieser Zeit am Mehrgenerationenhaus vorb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.