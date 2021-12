Parchimer Autorin : Corina Bomann signiert Roman im Buchladen „reingelesen“

(c) Nadja Klier

Die bekannte Bestsellerautorin Corina Bomann kehrt in ihre Heimatstadt Parchim zurück. Hier signiert sie ihr neues Werk.

Parchim | Am Montag, 20. Dezember, signiert die Parchimer Buchautorin Corina Bomann um 13 Uhr ihren neuen Roman „Sternstunde“. Die Veranstaltung findet vor dem Buchladen reingelesen in der Blutstraße 33 statt. Corinna Bomann wurde in Parchim geboren und arbeitete bis 2002 als Zahnarzthelferin. 1998 veröffentlichte sie ihre erste Kurzgeschichte. Buch über Ber...

