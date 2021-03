Parchim : Corona-Kritiker wollen bereits Mittwoch demonstrieren

Der allwöchentliche Protest gegen die Corona-Maßnahmen wurde kurzfristig auf die Wochenmitte vorverlegt.

Parchim | Das zweite Osterfest unter Pandemiebedingungen steht vor der Tür. Vor dem Hintergrund, dass am Sonntag ein Feiertag ist, der den Familien gehört, haben die Organisatoren des wöchentlichen Protestes in Parchim gegen die Corona-Politik ihre Aktion diesmal vorgezogen. Sie wollen bereits am Mittwoch auf die Straße gehen. Die Entscheidung sei sehr kurzf...

