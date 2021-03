Parchim : Corona-Tester im Giebelhaus starten Betrieb

Nachfrage für Schnelltests ist da, obwohl Nachweis bei körpernahen Dienstleistungen aufgeschoben wurde

Parchim | Bis 10 Uhr hatten bereits 20 Bürger die Ergebnisse ihres Schnelltests in der Tasche. Am Montag nahmen die Mitarbeiter der Lewitz-Werkstätten im Giebelhaus am Alten Markt den Betrieb des Schnelltestzentrums in Parchim auf. Damit gibt es mit den Schnelltestzentren in Ludwigslust und Lübtheen drei solcher Zentren im Landkreis Ludwigslust-Parchim, in dene...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.