Corona in Ludwigslust-Parchim : Kitas und Schulen öffnen ab Montag

Am Sonnabend stieg der Inzidenzwert nach 62 neuen Corona-Fällen auf 149,7. Am Sonntag sank er wieder

Parchim | Wer am Sonnabend auf den Inzidenzwert in Ludwigslust-Parchim schaute, bekam einen mittelmäßigen Schock: der Wert war auf 149,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gestiegen. Am Freitag betrug er noch 128,4. Doch am Sonntag Entwarnung: durch nur sieben neue Corona-Fälle sank die Sieben-Tage-Inzidenz wieder auf 133,6. ...

