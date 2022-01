Polizeieinsatz : Couragierte Zeugen unterbinden Alkoholfahrt in Parchim

Der betrunkene Autofahrer fiel den Zeugen auf dem Parkplatz in der Karl-Liebknecht-Straße auf.

Parchim | Vier couragierte Zeugen haben am Dienstagnachmittag in Parchim einen betrunkenen Autofahrer gestoppt und die Polizei gerufen. Nach Angaben der Zeugen war der augenscheinlich erheblich alkoholisierte Fahrer mit seinem Wagen mehrfach auf einem Parkplatz in der Karl-Liebknecht-Straße umhergefahren. Die Augenzeugen sprachen den 38-Jährigen an und bewegten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.