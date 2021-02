Marieke Kickbusch kehrt in ihre Heimat zurück und leitet als Gehörlose die nördlichste Filiale der Firma HörPartner.

Klinken / Crivitz | Neueröffnung in der Coronazeit: Crivitz bekommt ein Fachgeschäft für Hörakustik. Am Markt 7 ist Marieke Kickbusch ab Montag für die Kunden da. Die Hörakustikerin leitet die nördlichste Filiale der Firma HörPartner. Es ist die erste des Unternehmens in M...

