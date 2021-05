Corona-Schnelltests : DRK testet jetzt auch einmal in der Woche in Marnitz

Mobiles Testteam des DRK künftig jeden Freitag im Gemeindezentrum vor Ort.

Marnitz | Noch mehr Service: Der DRK-Kreisverband bietet ab sofort einmal in der Woche Schnelltests in Marnitz an. Am Freitag wird ein mobiles Testteam dort erstmals vor Ort sein. Bis auf Weiteres haben Einwohner aus der Gemeinde Ruhner Berge und dem Umland freitags von 15 bis 18 Uhr die Möglichkeit, sich im Gemeindezentrum in der Ringstraße testen zu lassen. ...

