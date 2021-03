Storchenankunft : Weißstorch zurück in Mestlin

Der erste Storch des Jahres 2021 ist in Mestlin eingetroffen. Die ersten Beobachtungen machten Anwohner am Montagabend.

Mestlin | „Jetzt ist es endlich Frühling“, so etliche Mestliner angesichts des ersten Storches des Jahres 2021. Auf dem Nest an der Goldberger Straße hat sich der Zugvogel niedergelassen. Bis zur Ankunft der Partnerin, diese kommt meist etwas später, erholt er sich von dem Rückflug aus dem Süden und putzt das Nest. Die diesjährige Ankunft am 29. März weicht nur...

