Dietmar Bartsch in Parchim : Ein Linker zwischen Corona-Skeptikern und Borchardt

Corona, Krankenhäuser, Borchardt: Die Diskussionen am Parchimer Stand der Linken sind ein Brennglas für die kontroversen Themen unserer Zeit.

Avatar_prignitzer von Armin Kung

04. Juni 2020, 16:24 Uhr

Parchim | Ein Mann im schwarzen T-Shirt nähert sich dem kleinen Tisch über dem eine rote Fahne weht. „Ah, früher war ich auch mal bei den Linken“, sagt er. „Aber mit euren Ansichten zu Corona bin ich nicht einverstanden“. Dietmar Bartsch lächelt, steht auf und geht auf den Mann zu. Bartsch ist Bundestagsabgeordneter für die Linken in Berlin. Sein Wahlkreis ist Rostock, aber Parchim und Lübz nennt er seinen „Betreuungswahlkreis“. "Hier ist die Welt noch heil", sagt er. Und doch hat sich Deutschland und die Welt verändert, seitdem er Parchim im vergangenen Herbst besuchte. Corona, Polit-Skandale und geschlossene Krankenhäuser, sind die brennenden Themen, die die Menschen beschäftigen. Und mit Bartsch darüber reden wollen.

Armin Kung





Der Coronamaßnahmen-Kritiker

Da ist der Coronamaßnahmen-Kritiker, der Herr mit dem schwarzen T-Shirt. Auf dessen Brust steht der Slogan „Widerstand 2020“. Eine Partei, die sich während der Corona-Pandemie gründete und die Gefahr der Viruspandemie relativiert.

Der Mann beschwert sich. Über den Virologen Christian Drosten, der täglich seine Gedanken in einem NDR-Podcast äußern darf und die Corona-Politik allgemein. Bartsch schüttelt den Kopf. Die Ansichten des Mannes teilt er nicht. Als der Zeitungsreporter dieses Artikels die Kamera hebt um ein Foto des Gesprächs zu machen, winkt Bartsch ab. Er wolle nicht auf einem Foto mit „Widerstand 2020“ gezeigt werden. Später sagt er:

Solch junge Parteien sind ein Sammelsurium für politische Strömungen. Vom Rechtsextremen bis zum Verschwörungstheoretiker, bestimmt auch viele normale Bürger. Da bin ich vorsichtig. Dietmar Bartsch





Es sind schwierige Zeiten.



Armin Kung





Der Sympathisant

Dann ist da der Rentner mit Hut und brauner Sonnenbrille. Er freut sich Bartsch zu sehen: „Endlich mal wieder ein Bundespolitiker, den man von Angesicht zu Angesicht sieht“. Mit ihm diskutiert Bartsch die klassischen Linken-Themen: Geldlobbyismus, Großkonzerne, DDR. Heimspiel für den Linken.

Die Frau und das Krankenhaus

Eine Frau schiebt ihr Fahrrad zum Linken-Stand. Sie schaut auf eine Unterschriftenliste auf dem Tisch. „Kann ich für den Erhalt des Krankenhauses Crivitz unterschreiben?“ Steffi Pulz von den Parchimer Linken muss die Dame vertrösten. Die Liste gilt dem „Bildungsaufstand“, einer politische Kampagne für mehr Lehrer.

Die Frau bittet Pulz dennoch unbedingt für den Erhalt des Krankenhauses zu kämpfen. Sie selbst habe gute Erinnerungen an das Haus und die Menschen, die dort arbeiten. Steffi Pulz verspricht es.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild





Causa Barbara Borchardt

Und dann ist da noch der SVZ-Reporter, der Dietmar Bartsch mit Fragen zur Causa Barbara Borchardt löchert, der frisch gewählten und umstrittenen Landesverfassungsrichterin der Linken, der seit Wochen die Bild-Zeitung im Nacken sitzt. Ihre Mitgliedschaft in der „Antikapitalistischen Linken“ und ihre Relativierung der Mauertoten in einem SZ-Interview lässt deutschlandweit Kommentatoren an Borchardts Verfassungstreue zweifeln.

Bartsch geriet vor Jahren mit Mitgliedern der „Antikapitalistische Linken“ (AKL) aneinander. 2011, auf dem Bundesparteitag der Linken in Rostock. Die damalige Schweriner Oberbürgermeisterin Angelika Gramkow forderte alle Delegierten zu einer Schweigeminute für die Mauertoten auf. Einige Genossen der AKL blieben demonstrativ sitzen. Dietmar Bartsch empfahl ihnen damals den Parteiaustritt.

Diesmal ist Bartsch in der Verlegenheit jemanden wie Barbara Borchardt in Schutz zu nehmen. Aber unter Vorbehalt. Er nennt es „kritisch-solidarisch“. Die Mauertoten sind für ihn ein rotes Tuch.

Jeder Mauertote ist einer zu viel. Ein Sozialismus mit Toten ist kein Sozialismus. Dietmar Bartsch





Er steht damit quer zu seiner Genossin Borchardt.

Auf der anderen Seite hält er den Skandal um Borchardt für maßlos übertrieben. An ihren Fähigkeiten gäbe es nichts zu kritisieren und sie sei eine gewählte Richterin, auch mit den Stimmen der CDU: „Das sind Kampagnen, die besonders im Südwesten Deutschlands immer noch ziehen. Das Gespenst der Sozialisten, es funktioniert dort noch.“

Corona, Krankenhaus-Schließung und Barbara Borchardt: Wer weiß, über welche Kontroversen Dietmar Bartsch bei seinem nächsten Parchim-Besuch diskutieren muss.