Änderung der Parkordnung : Diskussion um Parkplätze in Parchimer Altstadt geht weiter

Im Fall der plötzlich weggefallenen Stellflächen gibt es viele Reaktionen.

Parchim | Der Artikel von Donnerstag in unserer Zeitung über die Parkplatzsituation in der östlichen Altstadt in Parchim löste zahlreiche Reaktionen unserer Leser in den sozialen Netzwerken aus. Auch die Stadt Parchim hat sich nun zu Wort gemeldet. Besonders auf Facebook gab es einige Kommentare zu dem Thema. Hintergrund ist, dass sich in dieser Woche Anwohn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.