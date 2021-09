Amt Parchimer Umland : Domsühler Eichenkobolde weihen neuen Spielplatz ein

Im Amt Parchimer Umland gibt es insgesamt 50 Spielplätze. Elf von ihnen konnten in diesem Jahr saniert werden.

Domsühl | Seit Mittwoch haben die Eichenkobolde aus der Domsühler Kita wieder ein lukratives Ausflugsziel mehr im Dorf: Der für kurze Kinderbeine gut erreichbare Spielplatz in der Straße „Am Hünengrab“ erstrahlt in neuem Glanz. Die Spielplatzbauer der in Domsühl ansässigen Firma „Klettermax“ sowie die beiden Gemeindearbeiter machten einen prima Job und ernteten...

