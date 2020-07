Wulfsahl : Dorfkirche glänzt mit einem neuen Dach

Pastorin Alena Saubert berichtete auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung über das Bauprojekt

Avatar_prignitzer von Christiane Großmann

13. Juli 2020, 13:05 Uhr

Wulfsahl | Eigentlich sollte der symbolische Startschuss für die Bauarbeiten an der Wulfsahler Kirche ja im April mit einem Musikfest starten. Doch dann brach Corona über das Land herein und das gesamte öffentliche Leben kam zum Stillstand. Kein Stillstand herrschte an der aus dem 18. Jahrhundert stammenden Fachwerkkirche mitten im Ort. Die Bauarbeiter konnten wie geplant loslegen, das schöne Ergebnis ist jetzt weithin sichtbar: Die Wulfsahler Kirche erhielt ein neues Dach. Weil finanziell alles gut hinkam, konnten sogar die Schallluken erneuert werden, damit der Glockenklang künftig noch besser zu hören ist.

Pastorin berichtete in der Gemeindevertretersitzung

Etwa 50 000 Euro haben die Bauarbeiten insgesamt gekostet. Pastorin Alena Saubert verstand es auf der jüngsten Sitzung der Karrenziner Gemeindevertretung in Wulfsahl, den Kommunalpolitikern anschaulich zu vermitteln, wie viel Geld und Geduld vonnöten sind, um eine Kirche baulich in Angriff nehmen zu können. Auch in Wulfsahl wurde darauf seit vielen Jahren hingearbeitet. Durch unendlich viele kleine und eine großzügige Spende einer Wulfsahlerin kamen 23 000 Euro zusammen. Nachdem die Kirchengemeinde diesen Eigenanteil vorweisen konnte, wurde ihr eine Baubeihilfe des Kirchenkreises genehmigt. Und dann konnte losgelegt werden.

Bürgermeister: Eine Bereicherung der örtlichen Gemeinschaft

Bürgermeister Lukas Völsch: „Ich bin wirklich froh, dass die Gemeinde Karrenzin die Kirchengemeinde Herzfeld mit Pfarrstelle im Ort hat. Die lebendige Kirchengemeinde bereichert die örtliche Gemeinschaft ungemein. Dass nach dem Kirchengebäude in Herzfeld nun auch die Kirche in Wulfsahl modernisiert wurde, war freudiger Anlass für den Austausch mit unserer Pastorin auf der Gemeindevertretersitzung."

Herzfelder Kirche schon vor Jahren saniert

Die Sanierung der Herzfelder Kirche wurde vor einigen Jahren durch Mittel aus der sogenannten Flurneuordnung und mit Stiftungsgeldern möglich. Alena Saubert ließ auf der Gemeindevertretersitzung vorsichtig durchblicken, dass auch die Karrenziner Kirche Sanierungsbedarf hat. Allerdings sei es hier noch zu früh, über Realisierungszeiträume zu sprechen. „Wir stehen noch ganz am Anfang“, unterstreicht die Pastorin.