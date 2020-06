Ferientipps : Ein Herz für kleine Nützlinge

Dienstag werden im Club am Südring wieder Insektenhotels gebaut / Sechs Wochen Ferienprogramm im Mehrgenerationenhaus

Avatar_prignitzer von Christiane Großmann

19. Juni 2020, 12:27 Uhr

Parchim | Der Club am Südring hält weiter an seinem Wohnungsbauprogramm für kleine Krabbler und gefiederte Gesellen fest: Die jüngste Inventur ergab einen Bestand von 14 kleinen und mittelgroßen Insektenhotels auf dem Hof des Jugend- und Familienzentrums. Außerdem gibt es auf dem Gehöft einen von Kindern und Jugendlichen selbst gezimmerten Igelkasten, eine Unterkunft für Hummeln sowie einen Vogelnistkasten.

Alle Insektenhotels bewohnt

Die „Auslastungszahlen“ der Unterkünfte könnten besser nicht sein: Alle Insektenhotels sind bewohnt. Die Blaumeisen vom neuen Nistkasten sind kürzlich ausgezogen. In einem ehemaligen Schwalbennest machte es sich das dritte Jahr in Folge eine Rotschwänzchen-Familie gemütlich. In wenigen Tagen könnte bereits eine weitere „Baulücke“ hinterm Mehrgenerationenhaus geschlossen werden. Unter dem Motto „Lasst uns den kleinen Nützlingen helfen“ sind Ferienkinder am 23. Juni ab 14 Uhr willkommen, beim Bau von Quartieren für die nützlichen Winzlinge tatkräftig mitzumachen. Wer möchte, kann sein Bauwerk natürlich im Anschluss mit nach Hause nehmen.

Ferienstart bei Kakao und Kuchen

Eingeläutet wird das Ferienprogramm im Jugend- und Familienzentrum jedoch schon am Montagnachmittag bei Kaffee, Kakao und Kuchen. Und weil sich in der ersten Ferienwoche ohnehin alle Angebote um Natur & Umwelt drehen, soll nach der Kaffeerunde gleich noch der Naturquizmeister gekürt werden. Auf die Erstplatzierten warten sogar kleine Preise. In der zweiten Ferienwoche dürften vor allem die Kreativen im Club am Südring auf ihre Kosten kommen. „Upcycling“ lautet das Zauberwort zum Beispiel am 3. Juli, wenn Jung und Alt dazu aufgerufen sind, aus alten Materialien etwas Neues zu zaubern – bei diesem Kreativnachmittag ein Piratenschiff.

Südstadtsommerfest fällt wegen der Pandemie ins Wasser

„Mit dem Sommerferienkalender hat sich das kleine Clubteam wieder sehr viel Mühe gegeben“, findet die ehrenamtliche Projektleiterin des Hauses, Karin Gruhlke. Weil die Corona-Pandemie allerdings immer noch nicht ausgestanden ist, müssen in diesem Jahr leider das traditionelle Südstadtsommerfest sowie der beliebte Ausflug in einen Freizeitpark vom Veranstaltungsplan gestrichen werden. Es gibt aber auch eine sehr gute Nachricht: Das Tagesferienlager in der vierten Ferienwoche vom 13. bis 17. Juli kann stattfinden. Die ersten Kinder haben sich bereits einen Platz gesichert. Doch es lohnt noch, im Club am Südring nachzufragen. Veranstaltet wird das Tagesferienlager für Mädchen und Jungen zwischen 6 und 12 Jahren. Von den meisten Angeboten profitieren auch alle anderen Ferienkinder. Auf dem Programm stehen unter anderem ein spannender Lesevormittag mit anschließender Spielplatzrallye in der Stadt oder ein Ausflug ins Parchimer Kino.

Cupcake-Kurs für Kinder

Kulinarisch geht es in der dritten und fünften Ferienwoche im Club am Südring zu: Wer Lust am kreativen Backen hat, kann sich zum Beispiel ab sofort für einen Kinder-Cupcake-Kurs am 20. Juli anmelden. Der transportable Pizzaofen wird am 8. Juli angeschmissen. Am 23. Juli ist Dönertag im Mehrgenerationenhaus. Die letzte Ferienwoche steht dann im Zeichen von Sport, Fitness und Gehirn-Jogging. Natürlich gilt in dieser besonderen Zeit, dass alle Planungen abhängig von den aktuell gültigen Corona-Verordnungen sind. Außerdem sollten Eltern von Ferienkindern einplanen, dass für einige Veranstaltungen geringe Kostenbeiträge erforderlich und aus organisatorischen Gründen rechtzeitige Anmeldungen erwünscht sind.

Ferientipps Wasserexperimente und Wünschebox Das erwartet Besucher in der ersten Ferienwoche vom 22. bis 28. Juni im Club am Südring: Montag, 15 Uhr: Ferieneröffnung bei Kaffee, Kakao und Kuchen, Vorstellung des Sommerferienkalenders, anschließend wird der Naturquizmeister gesucht Dienstag, 14 Uhr : Baustelle Insektenhotels Mittwoch, 14 Uhr: Kleine Tiere ganz groß – Mit der Lupe auf der Suche nach Kleinlebewesen im Wald Donnerstag, 14 Uhr: Wasserexperimente Freitag, 14 Uhr: Plastik-Piraten gesucht: Sammeln, Sichten, Zählen und Auswerten von Plastikmüll im Eldebereich Sonntag, 16 bis 20 Uhr: Wünschebox - Eure Ideen sind gefragt