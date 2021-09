Zeit und Geld sparen bei der HU : Diese Tipps gibt ein Kfz-Meister für den nächsten Tüv

Die Hauptuntersuchung kostet Autofahrer häufig Zeit, Geld und Nerven. Ein Kfz-Meister aus Parchim gibt sechs Tipps, wie sich Stress beim Tüv vermeiden lässt.

Parchim | Alle zwei Jahre ist es dann ganz plötzlich wieder so weit: Die Hauptuntersuchung, umgangssprachlich auch Tüv genannt, steht an. Wer nicht gerade einen Neuwagen fährt, für den ist der unliebsame Termin häufig mit Zittern und Bangen verbunden. Was hat der Prüfer auszusetzen? Wird mein Auto bestehen? Kommen hohe Kosten auf mich zu? Dabei lässt sich mit e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.