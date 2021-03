Shoppen in Ludwigslust-Parchim : Einzelhändler freuen sich auf ihre Kunden

Ab Montag dürfen die Geschäfte im Landkreis mit Terminvereinbarung öffnen, jetzt zählt der landesweite Inzidenzwert

Parchim | Ab Montag dürfen auch wieder eingeschränkt die Geschäfte in Ludwigslust-Parchim öffnen. Am Sonntag gab es im Landkreis keine Neuansteckung mit dem Corona-Virus und der Inzidenzwert sank leicht auf 98,2. Überraschend hatten sich die Beteiligten beim MV-Gipfel darauf geeinigt, dass das Shoppen mit Termin an den landesweiten Inzidenzwert gekoppelt wird, ...

