„Engagierte Stadt“ : Wer wird Parchims Tandem-Partner im Netzwerkprogramm?

Parchim gehört dem bundesweiten Austauschprogramm engagierter Kommunen an. Jetzt geht die Arbeit los.

Parchim | Der Startschuss ist gefallen: In dieser Woche fand für die Neulinge im Programm „Engagierte Stadt“ eine Willkommens-Videokonferenz statt. Parchim ist dabei und profitiert in der nächsten Zeit von Vernetzungs-, Austausch- sowie Qualifizierungsangeboten. Mit 29 Neueinsteigern ist die Gemeinschaft der Engagierten Städte in Deutschland auf 100 Kommunen an...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.