Parchimer Jahrmarkt : Entscheidung zum Martinimarkt im November gefallen

Lange haben die Parchimer auf eine Entscheidung gewartet, ob das beliebte Spektakel in diesem Jahr stattfinden kann. Nun hat sich die Stadt Parchim endlich entschieden.

Parchim | Seit Wochen und Monaten nun schon hoffen und bangen die Parchimer um den Martinimarkt. Das viertägige Spektakel ist einer der größten Jahrmärkte in Mecklenburg und gehört definitiv zu den Höhepunkten im Kalender der Eldestadt. Kein Wunder also, dass die Entscheidung im vergangenen Jahr, die Veranstaltung coronabedingt ausfallen zu lassen, nicht nur Be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.