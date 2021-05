Zum Tod von Horst Roloff : Er lebte für den Sport und kämpfte für mehr Barrierefreiheit

Horst Roloff verstarb in seiner Heimatstadt. Seine ehrenamtliche Heimat war der SV Einheit 46 Parchim. Dort leitete er seit 1984 die Abteilung Behindertensport.

Parchim | Ein Traditionsverein trauert um seinen langjährigen Abteilungsleiter Horst Roloff. Er verstarb am 13. Mai in seiner Heimatstadt im Alter von 73 Jahren. Horst Roloff bleibt als Vater des Behindertensportes in der Kreisstadt unvergessen. Seit der Gründung einer eigenständigen Abteilung für Handicapsportler unter dem Dach des SV Einheit 46 Parchim im Jah...

