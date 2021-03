Corona in Ludwigslust-Parchim : Erzieherinnen fühlen sich an den Pranger gestellt

Linke machen auf der Kreistagssitzung den Aufruhr zum Thema, den ein Schreiben des Fachdienstes Jugend auslöste

Parchim | „Wir arbeiten seit einem Jahr mit der ständigen Angst, uns und unsere Angehörigen anzustecken, weil wir uns bei der täglichen Arbeit nicht ausreichend schützen können“, schrieb Susanne Lenthe, Erzieherin in der Kita „Wabe“ in Ludwigslust, in einem Leserbrief an die SVZ. Und dann müssten sich die Erzieherinnen den Vorwurf gefallen lassen, sie seien Sch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.