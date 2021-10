Feuer in Karow : Familie muss sich vor den Flammen retten

Eine unbewohnte Doppelhaushälfte fing Flammen. Der Brand griff auf die nebenan liegende Wohnung über.

Karow | Eine Doppelhaushälfte steht lichterloh in Flammen. Sie ist zwar unbewohnt, doch die Einsatzkräfte vor Ort schaffen es nicht die Flammen daran zu hindern, auf die nebenan liegende Wohnung überzugreifen. Die dort lebende Familie muss sich in Sicherheit bringen, wird vor Ort von einem Notarzt untersucht und muss zunächst bei Verwandten unterkommen. In Ka...

