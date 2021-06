Feuerwehr-Großeinsatz im Lewitzdorf Raduhn : Pyrotechnik setzt Einfamilienhaus in Flammen

In dem kleinen Dorf Raduhn am Rande der Lewitz gab es Sonnabendabend eine Explosion in einem Einfamilienhaus. Kurz darauf stand der Dachstuhl des Hauses in Flammen.

Raduhn | Es war gegen 19.30 Uhr, als in der Rotdornstraße mehrere laute Knallgeräusche gehört wurden und fast gleichzeitig der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Flammen stand. „Wir hatten das Knallen gehört und entdeckten Feuer in der Hecke. Umgehend versuchten wir die Flammen zu löschen, das der Dachstuhl brannte, haben wir erst gar nicht bemerkt“, erzählt...

