Feuer : Brand in Parchimer Wohnhaus

Die Freiwillige Feuerwehr Parchim rückte zu einem Brandeinsatz in die Invalidenstraße aus. In einem Einfamilienhaus ist nach ersten Ermittlungen in der Küche das Feuer ausgebrochen.

Parchim | Schwarze Rauchwolken über den Dächern Parchims: In der Invalidenstraße ist in der zweiten Etage eines Einfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Es war Sonnabend gegen 20.30 Uhr als die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Parchim zum Einsatz alarmiert wurden. „Beim Eintreffen sahen wir schwarze Rauchwolken aus dem Giebelfenster im vorderen und h...

