Einsatz für Feuerwehr in Marnitz : Kerze löst Brand in Doppelhaus aus

Am ersten Weihnachtsfeiertag mussten die Kameraden aus Marnitz und Suckow zu dem Feuer in Marnitz ausrücken.

Marnitz | Die freiwilligen Feuerwehren aus Marnitz und Suckow mussten am Abend des 25. Dezember zu einem Brand in Marnitz ausrücken. In der Ringstraße war durch eine Kerze ein Zimmer in einem Doppelhaus in Brand geraten. Der Notruf ging um 20.21 Uhr ein. Die Feuerwehr Marnitz rückte mit 15 Kameraden aus. Hinzu kam auch die Ortsfeuerwehr Suckow. Marnitzer Ort...

