Herausforderung für Feuerwehren : Container kommen beim Löschen von Elektro-Fahrzeugen zum Einsatz

Der Anteil von Fahrzeugen mit Akkus steigt kontinuierlich. Das stellt die Brandschützer im Landkreis Ludwigslust-Parchim vor Probleme. Denn die Batterien lassen sich nicht so einfach abkühlen.

Parchim | Elektroautos gelten zwar als umweltfreundlicher als herkömmliche Fahrzeuge, stellen aber bei einem Defekt möglicherweise eine große Gefahr dar. Denn wenn ein E-Auto anfängt zu brennen, lässt es sich kaum löschen. Das stellt die Feuerwehren vor eine neue Herausforderung. So wurden nach Angaben des Landes in Mecklenburg-Vorpommern in den ersten sechs...

