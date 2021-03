Globaler Klimastreik in Parchim : Fridays for Future geht wieder auf die Straße

Nach einer langen Pause findet am 19. März wieder eine Demonstration statt.

Parchim | „Wir wollen unbedingt mal wieder etwas in Präsenz machen. Wir freuen uns, sind aufgeregt und gespannt“, sagt Laila Pulz, Gründerin der Parchimer Ortsgruppe der weltweiten Klimabewegung Fridays for Future, kurz FFF. Die Ortsgruppe wird zum siebten globalen Klimastreik auf die Straße gehen. Die letzte Demonstration war der Bassprotest am Tag der Deutsch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.