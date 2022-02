Sturmfolgen in Parchim : Orkan schmeißt 15 große Bäume auf dem Friedhof um

Die Aufräumarbeiten in Parchim nach dem gewaltigen Sturm dauern voraussichtlich noch die ganze Woche an. Für Schäden an den Grabanlagen kommt die Stadt auf.

Parchim | Nach und nach kommt das ganze Ausmaß ans Sonnenlicht, das Sturmtief „Zeynep“ in der Nacht von Freitag auf Sonnabend in der Region angerichtet hat. Der Orkan machte auch um den Neuen Friedhof in Parchim keinen Bogen. Auf dem Gelände wurden insgesamt 15 Großbäume umgeworfen, erfuhr unsere Zeitung von der Stadtverwaltung. Auch interessant: Mammutaufga...

