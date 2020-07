Parchim : Friedhofsgebäude künftig barrierefrei

99 Jahre altes Bauwerk wird derzeit saniert. Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum Jahresende

von Christiane Großmann

10. Juli 2020, 12:34 Uhr

Parchim | Bauarbeiten auf dem Neuen Friedhof in Parchim: Seit dem Frühjahr wird das denkmalgeschützte Verwaltungsgebäude umfangreich saniert und umgebaut. 99 Jahre hat das von Werner Cords-Parchim geplante Haus auf dem Buckel. An das Schaffen des Regierungsbaumeisters (1886-1954) erinnern viele markante Gebäude in Parchim. Und ein Denkmal der Gartenkunst: Der terrassenförmig angeordnete Neue Friedhof am Ortsausgang der Stadt in Richtung Lübz wurde ab 1920 nach den Entwürfen des Architekten angelegt.

Baumeister fand selbst seine letzte Ruhe auf diesem Friedhof

Zunächst entstand das im November 1921 fertig gestellte Friedhofsgärtner- und Verwalterhaus. Zwei Jahre später konnte die ebenfalls von Cords geplante Kapelle eingeweiht werden. Der Baumeister fand selbst seine letzte Ruhestätte auf dem Neuen Friedhof, der heute nach mehreren Erweiterungen etwa 13,2 Hektar groß ist. Das Gelände am Eichberg erhebt sich etwa 20 Meter über den angrenzenden Wockersee.

Stadt investiert etwa 380 000 Euro

Uwe Hartstock staunt nicht schlecht, was für ein interessantes Kapitel Stadtgeschichte in seiner ersten von ihm in Parchim betreuten Baustelle steckt: Der Diplomingenieur ist erst seit kurzem im Bauamt der Stadtverwaltung tätig. Nachdem er 20 Jahre in Hamburg gelebt und gearbeitet hat, kehrte er aus familiären Gründen in die Heimatregion zurück. Da das Haus mehrere Jahrzehnte nicht „angefasst“ wurde, gibt es eine Menge zu tun, um es baulich mit den Ansprüchen der heutigen Zeit an ein Verwaltungsgebäude kompatibel zu machen. Das dafür veranschlagte Investitionsvolumen beläuft sich auf etwa 380 000 Euro. Größte Veränderung: Derzeit wird mit einem Lifthaus als Anbau ein barrierefreier Zugang geschaffen. Gerade für in der Mobilität eingeschränkte ältere Friedhofsbesucher war es bisher immer schwierig, die Stufen zum Haus zu überwinden. Auch der Zuschnitt der Büros soll mit dem Umbau besucherfreundlicher gestaltet werden.

Bürocontainer neben der Kapelle

Läuft alles wie geplant, können die Arbeiten bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Zum Zuge kommen hier Firmen aus der Region. Die gewerkeweise Ausschreibung sei auf große Resonanz gestoßen. „Es gab viele Bewerber“, sagt Uwe Hartstock. Die Gestaltung der Außenanlage werde noch ausgeschrieben.

Um weiterhin vor Ort für Bürger da sein zu können, die zum Beispiel eine Beerdigung anmelden, eine Grabstelle aussuchen oder die Nutzungsrechte für die letzte Ruhestätte eines Angehörigen verlängern beziehungsweise zurückgeben möchten, hat die Stadt vorübergehend einen Bürocontainer neben der Kapelle errichtet. Telefon- und Faxnummer sowie die E-Mail-Adresse der Friedhofsverwaltung haben sich nicht geändert. Nachdem die Corona-Maßnahmen weiter gelockert wurden, kann auch die Friedhofsverwaltung zu den regulären Öffnungszeiten aufgesucht werden. Es ist keine Terminvereinbarung mehr nötig.

Mit tageweisen Einschränkungen ist zu rechnen

Allerdings kann es hin und wieder mal vorkommen, dass wegen der Bauarbeiten mit Einschränkungen zu rechnen ist. So musste zum Beispiel vor wenigen Tagen auf der gesamten Anlage das Wasser abgestellt werden. Das wird wahrscheinlich auch künftig noch mal an einzelnen Tagen nötig sein. „Wir versuchen, alles so gut wie möglich hinzubekommen“, wirbt die Leiterin der Friedhofsverwaltung, Christina Husung, um Verständnis.