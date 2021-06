Senioren-Tagesstätte in Zachow : Geburtstagskinder werden mit dem Oldtimer von zu Hause abgeholt

C. Buntrock

Senioren-Tagesstätte in Zachow ermöglicht ihren Gästen künftig Zeitreisen. Dazu gehören auch Einkaufsfahrten mit dem Barkas nach Parchim. Einrichtung begeht im September ihr sechsjähriges Bestehen.

Zachow | Wenn zu morgendlicher Stunde ein liebevoll restaurierter F8 in Richtung Zachower Gutshaus zuckelt, ist es sehr wahrscheinlich, dass als Passagier ein Geburtstagskind mit an Bord ist. Das macht ab sofort das Team der dort ansässigen Tagespflege für Senioren möglich. Abholen und chauffieren lassen Künftig können sich Tagesgäste an ihrem Ehrentag m...

